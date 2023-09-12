Manisa'da çıkan yangın kısmen kontrol altında

VALİ ÜNLÜ: YANGIN, KISMEN KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Soma ilçesi Ularca ve Karaçam mahalleleri arasındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına 8 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 46 arazöz, 10 itfaiye aracı, 13 su ikmal aracı ve 6 dozer ile karadan müdahale sürdürülüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekibin de sevk edildiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının kısmen kontrol altına alındığını dile getirdi. Vali Ünlü, "Şu ana kadar 8 yangın söndürme helikopteri, 8 yangın söndürme uçağı, 46 arazöz ve 10 itfaiye aracı ile yaklaşık 300 kişilik ekiple yangına yoğun müdahalemiz sürüyor. İlk saatlerde yangının yön değiştirme ihtimaline karşı tedbir amacıyla Karaçam mahallemizdeki insanları bir araya topladık. Yangının şu an itibariyle yerleşelim yerlerimizi tehdit etmediğini söyleyebiliriz. Yangın, kısmen kontrol altında, büyümesi önlendi. Yoğun bir rüzgar var fakat havadan ve karadan yoğun da bir müdahalemiz var. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz, kolluk görevlilerimiz bununla ilgili incelemesini de sürdürüyor" dedi.

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),