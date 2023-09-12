Manisa Soma'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesindeki ormanlık alanda 12.43'te başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4 dakika içinde müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangına, 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale devam ediyor. - MANİSA