Manisa'da Okul Önünde Motosiklet Kazası: Velilerden Önlem Talebi

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisinin motosiklet çarpması sonucu yaralanmasına üzerine veliler, gerekli önlemlerin alınması talebiyle açıklama yaptı. Okul Aile Birliği adına konuşan Yasemin Aydoğdu, "Okulumuz konum itibari ile şehir merkezinde bulunmaktadır. Bu özel durum için talepte bulunduk. Trafik ekibi değil, bir tane üniformalı kolluk kuvveti istiyoruz. Buna hakkımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Ekim cuma günü Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisini motosiklet çarptı. Bugün okul önünde bir araya gelen veliler, şehir merkezinde bulunan okul girişine bir tane üniformalı kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep etti. Okul Aile Birliği adına açıklama yapan Yasemin Aydoğdu, şunları söyledi:

"ÜNİFORMALI KOLLUK KUVVETİ İSTİYORUZ"

"13 Ekim 2023 Cuma günü saat 14 sıralarında bir evladımızın ağır yaralanmasına neden olan trafik kazasıdır. Geçen yıldan bu yana kaygı ve endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha acı bir tecrübe ile görmüş olduk. 2 Kasım 2022 tarihinde belediyeye yaptığımız yazılı dilekçe ve imza kampanyası sonucu durum ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne oradan da kaymakamlığa intikal etmekte olup, Emniyet Müdürlüğü'nden gelen cevap ise her okul giriş çıkışına ekip veremeyecekleri yönündedir. Trafik polislerinin trafik denetimi yaptıkları cevabını almış bulunmaktayız. Bizler her okula bir trafik ekibi istemiyoruz, bir dönem boyunca velilerimizin çabaları ile yolu kapatmaya çalıştık fakat sürücüler ile büyük sıkıntılar yaşadık. Bizler her okulun buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz fakat okulumuz konum itibari ile şehir merkezinde bulunmaktadır. Bu özel durum için talepte bulunduk. Trafik ekibi değil, bir tane üniformalı kolluk kuvveti istiyoruz. Buna hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra okul giriş çıkışlarında yaşanacak olan tüm kazalarda bütün sorumluluk yetkililerindir. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu velileri olarak 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki yavrumuza acil şifalar, ailesine güçlü bir moral diliyoruz. Alınacak tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz."