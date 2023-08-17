Yerleşim merkezine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde yerleşim merkezine yakın bir bölgede çıkan orman yangını, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yerleşim merkezine yakın bir bölgede çıkan orman yangını, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Şehitlik mevkiinde saat 14.10 sıralarında çıktı. İhbarın hemen 5 dakika sonrasında yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yerleşim merkezine çok yakın bir alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA