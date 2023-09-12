Manisa Soma'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.
Yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam