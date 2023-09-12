Manisa Soma'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.