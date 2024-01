Soma'da emekliler, maaş zamlarının yetersiz olduğunu belirtti

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz olduğu belirtti. Emekli olmasına rağmen tarlada çalışmak zorunda kaldığını belirten Somalı vatandaş, "10 bin lira maaş alıyorum. Bu para yetmiyor. Bu yaşımda çalışmaya, tarlaya gidiyorum. En az bizim maaşımızın asgari ücret olması lazım. Şu anda yetmiyor. Yetmesinin de imkan yok. Gelecek olan zam yüzde 42. Bu da 4 bin 200 lira yapar. 14 bin lira maaş yapar. Bu para yetmez. Pazar fiyatları almış başını gidiyor. Ot ot ıspanak 50 lira. Daha bunun gerisinde söylenecek bir laf yok. Kasaba ben kurbandan kurbana gidiyorum" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde emekliler, maaşlarına yapılan zamların yetersiz olduğunu söyledi. Emekliler şöyle konuştu:

"EMEKLİNİN DURUMU İÇLER ACISI"

Kadir Şeker: "Emekliyim, emeklinin bir kısmının durumu iyi bir kısmının durumu kötü. Bazı emekliler asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Bu durum içler acısı. Ev kiraları 4 bin 5 bin lira. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında emekli maaşı alan bir insan geçinebilir mi? Bu kişilerin evlenecek çocuğu vardır, okula başlayan çocukları vardır. Yeni emekliler şu anda genç 45 - 50 yaşlarında. Emeklilerin durumu gerçekten içler acısı. Pazarda fiyatlar ve etiketler her hafta değişiyor. En düşük gıda pazar yerinde 10 lira. Bu da bir demet maydanoz 10 lira 15 lira arasında. Kasap konusunda konuşmaya bile gerek yok. Kasaptan alınan en düşük gıda 300 lira. Geçtiğimiz senelerde kemik bile istediğinde ücretsiz alabiliyordunuz. Şimdi kemik bile para ile satılıyor. Kasap bile artık kemikten para alıyor. Ben kasaba bir ay önce gittim. O da 200 liralık kıyma aldım. Bir kilo bile değil."

Çetin Nilderya: "Son 10 -11 yıldır emekliyim. Bankaya en son gittiğimde maaşım 10 bin lira olarak para yatırılmış. Emekli maaş nasıl yetsin? Isıtma sisteminde kullanılan sıcak su 2 buçuk 3 bin lira... Ekmeği var yağı var, suyu var, elektriği var. Başka bir şey de kalmıyor. Eğlencedir herhangi bir faaliyetimiz yok, sadece karın tokluğuna yaşıyoruz. Buna da yaşamak denirse. Kasaptan alışveriş yapıyorsun ama eskisi gibi bonkör bonkör şunun şurasından kes deme şansımız yok. 200 gram 300 gram alıyorsun, yarım kilo 1 kiloyu zor görürsün. Eşim geçenlerde pazara çıktığında düzgün bir peynir alayım demiş. 300 lira peynire vermiş. O zaman da pazarlık yapamadan geri gelmiş. O derece rezil durumdayız. Ben hatunu pazara her hafta 500 lira ile gönderiyorum. Her hafta kavgamız oluyor. 500 lira yetmiyor diye söylüyor. Ben gerçi kendim çıkmıyorum pazara ama. Her hafta bu konuda eşimle kavgamız oluyor."

"BU SENE EMEKLİLERİN BATTIĞI YIL"

Bir diğer emekli: "10 bin lira emekli maaşı alıyorum ancak memnunum diyemem. Fakat yapacak bir şeyimiz yok. Kasada para yok. Nereden verecek. Para bitti. Kasaba uğramadım. Hanıma balıktan başka bir şey alma dedim. Alırsan 2 haftada bir balık al dedim. Peynir ay da bir yiyoruz. Zeytini çok tüketiyoruz. Tereyağını hiç görmüyoruz. Çiçek yağı ile yemek yapıyoruz."

Tarlada çalışmaya devam eden emekli: "10 bin lira maaş alıyorum. Bu para yetmiyor. Bu yaşımda çalışmaya, tarlaya gidiyorum. En az bizim maaşımızın asgari ücret olması lazım. Şu anda yetmiyor. Yetmesinin de imkan yok. Gelecek olan zam yüzde 42. Bu da 4 bin 200 lira yapar. 14 bin lira maaş yapar. Bu para yetmez. Pazar fiyatları almış başını gidiyor. Ot ot ıspanak 50 lira. Daha bunun gerisinde söylenecek bir laf yok. Kasaba ben kurbandan kurbana gidiyorum. Kasabı biz unuttuk. Bu sene emeklilerin battığı yıl. Enflasyona bakın. Kendilerinin Cumhurbaşkanı'nın bütçesi yüzde 85 arttı. Diğer vergiler algılar, yüz 150 arttı. Emeklinin maaşı yüzde 40. Bu hak mı? Ben tarlaya gidiyorum sabah 6'da, akşam 18.30'da işten geliyorum. 12 saat çalışıyorum. Aldığım 400 lira günlük. Çamurun içerisinde."

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYORUM"

Ramazan Duran: "10 bin lira maaş alıyorum, maaşımdan hiç memnun değilim. Emeklileri bir yere koydular. Pazar fiyatları ateş pahası. Ispanak 50 - 60 lira. Bize çok zam verdiler sanki. Kasaba uğrayamıyoruz et almak için, para yetmiyor. Pazar zaten 4 hafta oluyor 500 liradan 2 bin lira eder. Evimiz kira değil. Evimiz kira olsa temelli açız. 'Emekliler ölsün' diyorlar. 'Mezarda yer var' diyorlar sanırım. Emekliler açlıktan ölecek. Başka bir çare yok. Emeklilere en az asgari ücret seviyesine getirmelidir. Ne bu 10 bin lira. Kirada olduğunuzu düşünün. Hiç beğenmediğin bir ev 5 - 6 bin lira. O zaman bu adam ne yiyecek. Emekli ne yiyecek evi olmazsa."

Zeki Çakıl: "Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Daha önce asgari ücretten fazla maaş alıyordum şimdi asgari ücretin altında maaş alıyorum. Emeklim 14 bin lira. Sürünüyoruz. Çünkü emekliyiz. Bize bakılmadı. Emekli üvey evlat muamelesi gördü. Pazara çıkamıyoruz istediğimizi alamıyoruz. Allah'tan kırsaldayız, taşradayız. Bir şekilde idare ediyoruz."