Soma'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Yırca Mahallesi Şehitlik yolunda meydana geldi. Yoldaki bir araçta çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MANİSA