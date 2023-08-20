Manisa'da otomobilde başlayıp ormana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul- İzmir Otoyolu üzerindeki Yırca Mahallesi Şehitlik mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altında alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.