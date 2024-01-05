Soma'da emekli vatandaşlar maaş zammını yetersiz buluyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlara yapılacak zammın yetersiz olduğunu ifade etti. Emekli vatandaş Derviş Akyüz, "Bir bakraç yoğurt olmuş 85 lira, 1 kilo peynir 280 lira. Bunun için markete giremiyoruz. Kira fiyatları çok yükseldi. 7 bin 500 lira maaş al 8 bin lira kira öde. Sonuçta bizi ev sahibi kapıya atacak. Biz o zaman nerede yaşayacağız? Benim talebim bu işin bir an önce düzeltilmesi. Düzeltemiyorlarsa o Meclis'te oturmalarına hiç gerek yok" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlara yapılacak yüzde 37,57 oranındaki zammın yetersiz olduğunu dile getirdi.

"EMEKLİNİN DURUMUNU DÜZELTEMİYORLARSA MECLİS'TE DURMALARINA GEREK YOK"

Emekli vatandaş Derviş Akyüz şunları söyledi:

"30 yıl çalıştım, emekli oldum. Şu ana kadar bağlanan maaş miktarı 7 bin 500 lira. Bunun adalet neresinde? Yıllardan bu yana açıklanan rakamlar emekliyi tatmin edici rakamlar olmadı. Emekliyi bu rakamlar tamamen bitirmiştir. Ben emekli olarak hiçbir yerden destek almıyorum. Sadece almış olduğum 7 bin 500 lira. Ev kiraları da şu anda 7-8 bin liralara çıktı. Markete, pazara zaten gidemiyorsun ki. Cumartesi, pazar Soma pazarına gittim. Hanımla meyvenin yanına yanaşamıyorsunuz. Bu arada 25 lira elmanın kilosu, 15- 18 lira patatesin kilosu, 4 tane pırasa 10 lira. Bir pazar arabasını 800 liraya dolduramadık. Kasaba uğramak istedik kıyma ile etin fiyatını anlatamam olmuş ateş pahası. Görünce fiyatları dükkanın içine giremedik. Alma gücümüz tamamen bitmiş durumda. Hükümete şunu söyleyebilirim, bu kadar emekliye zulüm etmelerine gerek yok. 800 liraya pazar arabasının yarısını ancak doldu. Pırasa, domates, patates 800 lira para tuttu aldıklarım. Cebimizde olan 500 lira, 300 lira açığımız var. 7 bin 500 lira ile marketin kapısını çalamıyoruz. Bir bakraç yoğurt olmuş 85 lira, 1 kilo peynir 280 lira. Bunun için markete giremiyoruz. Kira fiyatları çok yükseldi. 7 bin 500 lira maaş al 8 bin lira kira öde. Sonuçta bizi ev sahibi kapıya atacak. Biz o zaman nerede yaşayacağız? Benim talebim bu işin bir an önce düzeltilmesi. Düzeltemiyorlarsa o Meclis'te oturmalarına hiç gerek yok."

"MAKARNA YEMEKTEN İÇİMİZ DIŞIMIZ MAKARNA OLDU"

Özel madenden emekli olan ve kahvehanede garsonluk yapan Selahattin Çankal, "Vallahi öleceğiz galiba. Verilen zamma göre öleceğiz. Çok zam vermişler. Hükümetimiz zammı çok yapmış. Biraz kendilerine yapsınlar. Pazar nasıl bir şey? Sen bana sebze yiyor musun diye sor, et yiyor musun diye sor, tavuk yiyor musun balık yiyor musun diye sor. Sadece patates yemeye çalışıyoruz. Bunun dışında ekmek zeytin. Bunun dışında yediğimiz makarna. Makarnadan başka bir şey yok. Makarna yiye yiye içimiz dışımız makarna oldu. Hükümete mesajım zammı çok vermişler. Kendilerine yapsınlar zammı" dedi.

Emekli diğer bir kişi, "Ben 7 bin 700 alıyordum. 11 bin lira mı oldu bilmiyorum. Ne memnunu... Bu para 16- 17 gün yetiyor. Çarşı pazar kalmadı, her şey başını aldı gitti. Bu aldığın şey bugün alıyorsun 5 lira yarın gidiyorsun 6 lira 7 lira" dedi.

"VERİLEN ZAM M IN FOTOĞRAFINI ÇEKECEĞİM DUVARA ASACAĞIM"

Diğer bir emekli ise "Çok yakışıklı bildiğin gibi değil fotoğrafını çekeceğim duvara asacağım. Geçinmek ne demek, bu devirde ölmek, yaşamaktan daha güzel. Bu ucuzlukla gidersek çabuk tahtalı köye varırız. Bu verilen zamlar zam değil ki ne söyleyeyim hayat almış gitmiş. Bunları zam diye bize yutturmaya çalışıyorlar ama nasıl zam olduğunu ben bilmiyorum" diye konuştu.

Memur emeklisi bir vatandaş ise "Bu verilen zamların az olduğunu hayat şartlarını çok pahalı olduğunu onun için az diyorum. Bir şey alayım diyorum 3 liraya aldığım şey 15 lira. Her şey pahalı neden pahalı; mazot pahalı olduğu için pahalı. Esnaf öyle diyor. Mazotu sabit tutabilseler, hayat normale döner. Zor şartlarda geçiniyorum. Bizim maaşların en az 20 bin lira olmasını isterim" diye konuştu.

Esnaflık yapan emekli vatandaş ise "Cüzi bir zam yapıldı. Açız yani. Hiçbir şeyi karşılayamıyoruz. Geçinmek mümkün değil. Dükkan kirası, ev kirası, elektrik parası, su parası zaten bir şey kalmıyor. İnsanlar artık pazara çıkamıyor. Artık insanlar utanıyor, torbalar bomboş geliyor. Bizi, emekliyi yok etti. Emekli sürünmeye mahkum. Yazık günah yani. Emekli bunu hak etmiyor. 25 sene çalıştım, 9 bin lira yevmiye üzerinden emekli oldum. Aldığımız para 11 bin 200 lira. Söyleyecek bir şeyimiz yok biz bu halimize utanıyoruz" dedi.

"60 YAŞINDA EMEKLİYİM HALA ÇALIŞIYORUM"

Bir başka emekli, "7 bin 500 lira alıyorum, 60 yaşına geldim halen çalışıyorum. Geçinemiyoruz" dedi. Özel maden şirketinden emekli bir başka vatandaş ise, "Aldığımız 8 bin 500 lira, verdiğimiz ev kirası 7 bin 500 lira ne yapacağız. Yüzde 37,5 zam oldu bizlere, pazarcılar ise yüzde 50 zam yaptı. Ben daha kahvaltı bile yapmadım belki sokakta iş yaparız diye. Özel şirketlere gidiyorsun almıyorlar bizi sen yaşlısın diye. Diğer taraftan emeklilik yaşı 60'a çıktı. Sanki bize öl diyorlar. Bizler günlük yaşıyoruz sadece bunlarla yaşıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar. Her bankaya borçluyum, bundan çekiyorum buna yatırıyorum, bundan çekiyorum buna yatırıyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaş İbrahim Özkan, "Geçinmek çok zor bu ülkede. Marketlere gidiyorum bir bakıyorum 4 liralık süt olmuş 10 lira. Peynire bakıyorum, 150 liralık peynir 250 lira olmuş. Nasıl geçinelim bir simit olmuş 10 lira. Hayat çok pahalı 7 bin 500 lira ile bir insan nasıl geçinir? Ev kiraları 15 bin liraya geldi. Ben torunumu okutuyorum 15 bin lira ev kirası var. Pazar çok pahalı. Bir elmanın kilosu 35 lira. Ben tek başıma yaşıyorum. Ancak iki tane elma alıyorum, iki tane domates alıyorum. Nasıl geçineceğiz? Evinde 5 kişi olan, 5 tane günlük ekmek alan var. Domatesi var, meyvesi var, salatalığı var. 35 lira bir salatalık. Bu fiyatlar Soma gibi Ege bölgesinde böyle. Zeytinyağı olmuş 300 lira. Zeytin olmuş 200 lira" diye konuştu.

"PAZARA BEN ÇIKMIYORUM ÇÜNKÜ PARA YETMİYOR"

Bir başka emekli, "Sürünüyoruz sürünüyoruz... Ne söyleyeyim geçiniyor muyuz diye mi söyleyelim. Pazar fiyatları uçuyor. Havalara uçuyor. Zam yağıyor şu anda yağmur gibi. Açız, açız... 10 bin lira maaşla ne oluyor, 10 bin lira ile nasıl yaşıyorsa emekli öyle yaşıyoruz" dedi. Bir başka emekli ise, "7 bin 500 lira maaş alıyorum. Emekli maaşından kim memnun ki ben memnun olayım. Maaşımızın en az 15 bin lira olması lazım. Pazara ben çıkmıyorum çünkü para yetmiyor" ifadelerini kullandı.