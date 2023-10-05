Soma'da tekstil firmasında çalışan kadın işçiler haklarını aramak için dava açtı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir tekstil firmasında çalışan kadın işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle avukatları ile birlikte Soma Adliyesi'ne giderek, dava açtı. Kadın işçiler, Adliye önünde yaptıkları açıklamada; 'Bu tip patronlara karşı hakkımızı savunmazsak bu düzen böyle sürüp gider. Ailemizden çaldığımız vaktimizi kimseye yedirmeyiz. Haklarımızı savunuyoruz Sonuna kadar savunacağız' dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir tekstil firmasında çalışan kadın işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle avukatları ile birlikte Soma Adliyesi'ne giderek, dava açtı. Kadın işçiler, Adliye önünde yaptıkları açıklamada; "Bu tip patronlara karşı hakkımızı savunmazsak bu düzen böyle sürüp gider. Ailemizden çaldığımız vaktimizi kimseye yedirmeyiz. Haklarımızı savunuyoruz Sonuna kadar savunacağız" dedi.

Soma'da faaliyet gösteren Intex Pena Tekstil firmasında çalışan kadın işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle avukatları ile birlikte suç duyusunda bulundu. Kadınlar daha sonra Adliye önünde açıklama yaptı. Seda Ükü Avcı, şunları söyledi:

"Eski adıyla Soma Tekstil, yeni adıyla Intex Pena Tekstil şirketi aylarca maaşımızı ödemedi. Sadece maaşlar değil fazla mesailer, bayram tatili çalışmaları ve hafta sonu çalışmalarının da parasını vermiyorlardı. Çok da kötü muamele görüyorduk. Onlarca, yüzlerce kişi çalışıyordu şirkette, hemen herkes bu vaziyette. En son 45-50 kişi avukatlara müracaat ettik. Başkaları da müracaat etti bu şekilde. Çoğumuzu arabuluculukta alacağımızın çok çok azına üç kuruşa razı etmeye çalıştılar. Söz verdikleri günlerde o üç kuruş parayı bile ödemediler. Tüm arkadaşlarımızı teker teker arayıp kandırmaya çalıştılar. Arkadaşlarımız paraya ihtiyacı olduğundan alacaklarının çoğunu bırakıp anlaşmak zorunda kaldı. Yoksulluğumuzdan ve çaresizliğimizden faydalanıp hakkımıza göz diktiler. Bize ödemedikleri paraların toplamının faiziyle bile kaç aile geçinir. Helal etmiyoruz. Bizler bu bozuk düzene ses çıkartmazsak ve bu tip patronlara karşı hakkımızı savunmazsak bu düzen böyle sürüp gider. O yüzden tüm işçi arkadaşlarımızı bilinçli olmaya ve haklarını yiyen patronlara karşı birlik olup haklarını sonuna kadar aramaya davet ediyoruz. Emek kutsaldır, ailemizden çaldığımız vaktimizi kimseye yedirmeyiz. İş yerinde 180 kişinin üzerinde işçi çalışıyordu. Gece gündüz mesaiye kaldık. Ne bayram tatili, hafta sonu tatilini kullandırdılar. En son patronlarımız açıkça bizi kapı dışı ettiler açıkça bizleri. Bir pazar çalışması mesaimizde gelmeyen 10- 15 arkadaşımızı işten çıkardılar. Biz patronlarımızla konuştuktan sonra, toplantı talep ettik. İş yeri kapatacağına bize güvenip güvenmediklerini söylediler. Çıkmak isteyen çıksın dediler. ve biz de bugün buradayız. Haklarımızı savunuyoruz Sonuna kadar savunacağız."

"İŞÇİLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İşçilerin avukatı Musa Hancı ise şunları söyledi:

"Intex Pena Şirketiyle bilinen eski adı Soma Tekstil yaklaşık 48- 50 arkadaşın aylarca maaşını ödemeyip, fazla mesaileri hafta sonu izinleri dahil olmak üzere bir çok hakkını gasp etmiştir. Bugün de hukuki haklarımızı kullanıp bugün davamızı açtık. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bundan sonra da bütün işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu iş yerinde 200 tane işçi vardı. 50 işçinin hukuki sürecini başlattık. Bazı işçilerim paraya ihtiyacı olduğu için arabuluculuk sürecinde hak ettiği ücretin çok altında ücreti kabul etmek zorunda kaldılar. Bugün 15 kişi dava yönüne gittiler. Hukuki süreci takip edeceğiz."