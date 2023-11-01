Manisa'da Çiftçi Buğdaydan Vazgeçip Enginara Yöneliyor

Manisa'da buğday üretiminden para kazanamayan çiftçi, ihraç edilebilecek ürün olarak enginara yöneldi. Soma ilçesine bağlı Hatun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Bülbül, "Ben buğday ekmiyorum. Neden ekmiyorum; geçen sene buğday 7,5 lira idi şimdi 5 lira. Ben ithal edilebilen ürünler değil de ihraç edilebilen ürünleri ekme peşindeyim. Şöyle diyebilirim bazen ekiyorsunuz o ürün ithal geliyor para kazanamıyorsunuz. O zaman çiftçi mağdur oluyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatun Mahallesi'nde çiftçilik yapan mahalle muhtarı Cafer Bülbül, para etmediği için artık buğday yerine enginar ektiğini söyledi. Bülbül, şunları dile getirdi:

"AMACIMIZ ENGİNAR İHRAÇ EDEBİLMEK"

"Geçen yıl ilk defa araştırmalar sonucu yılda bir kez ekilen İspanyol A-106 enginarını ektim. İspanyol A-106 enginarı 12 ay ekilebilen bir enginar. Bu sene ilk defa bu enginarı mayıs ayı içerisinde ektim. Şimdi bulunduğumuz yerdeki enginarın bir ay içerisinde hasat edeceğiz. Dünyada bakıldığında ilk önce enginarının çıktığı yer Mısır ve Kıbrıs'tır. Biz bunlardan daha önce enginarımızı çıkaracağız. Amacınız şu anda Türkiye'de, dünyada daha üretimde çıkmamışken bizim enginarı çıkarmaktır. Amacımız ihracata ulaşmaktır. Geçtiğimiz yıl ben ilk defa Soma ve civarında enginar ekmiştim fakat bu ayda değildi. Bu ekim konusunda arkadaşlarımızı bilinçlendirerek ihracat potansiyelini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu 23 dönüm tarlada 18 bin kök enginar ekildi. Ben buradaki enginarı mayıs ayı içerisinde ektim. O zaman havalar çok sıcak gitti serinlemeye başlayınca büyüdüler. Bu bitkinin devamlı suya ve gübreye ihtiyacı var. Bu enginar bir yıl ekiliyor 1 yıl içinde hasat oluyor diğer enginarlara göre. Bayrampaşa ve Sakız enginarlarına göre onalrın 4-5 yılda aldığı verimi İspanyol enginarından bir seferde alabilirsiniz.

"GÜBRE VE MAZOT MALİYETİ BİZİ ZORLUYOR"

Enginarlar kendi arasında sınıflandırıldığında çanak enginar, kalp enginar ve baby enginar olarak sınıflandırılıyor. Bunların hepsinin alıcısı ve tüketicisi çok farklı. Bu ektiğimiz yerde 18 bin kök enginar var. Ben bunları aldığımda 13 liraydı fidesi şu anda 17 liraya kadar geldi. 180-190 bin lira kadar fideye para verdim. Bunun damlaması gübrelemesi mazotu... Gübre ile mazot bizi biraz zorluyor. Ben buraya 3-4 gündür sürüyorum. Burada damlama sistemi var onunla suluyorum. Şu andaki piyasası güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Şu anda yok biraz lükse kaçacak. Şu anda bana teklif edilen para tane başı 18 lira ile 15 lira arası. İstediğimiz verimi alabilirsem bizi kurtarabilir diye düşünüyorum. Bize para bırakır. Bunun için de çalışmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ben buğday ekmiyorum. Neden ekmiyorum; geçen sene buğday 7,5 lira idi şimdi 5 lira. Ben ithal edilebilen ürünler değil de ihraç edilebilen ürünleri ekme peşindeyim. Şöyle diyebilirim bazen ekiyorsunuz o ürün ithal geliyor para kazanamıyorsunuz. O zaman çiftçi mağdur oluyor. Benim hedefim ülkenin ihracatına destek olmak, ithal edilen ürünler değil de ihraç edilen ürünler ekmek. Şu anda bu enginar Avrupa'da yetişmiyor. Mısır ve Kıbrıs tarafından yetişiyor bizim bu bölgede yetişiyor başka bir yerde yetişmiyor. Şu anda herkesden önce enginarı piyasaya çıkaracağız."