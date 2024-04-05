Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma'da Maden İşçileriyle İftar Yaptı

Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma ilçesinde maden ocağına inerek yerin 350 metre altında 750 maden işçisiyle birlikte orucunu açtı.

Maden işçileriyle birlikte iftar yapmak üzere Soma ilçesine giden Vali Enver Ünlü, ilk olarak Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ünlü, maden şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Daha sonra Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesini ziyaret eden Vali Ünlü, burada çalışan maden işçileriyle yerin metrelerce altında iftar yaptı.

İmbat Madencilik Genel Koordinatörü Gökalp Büyük Yıldız, Genel Müdür Yavuz Burbut ve firma yetkilileri tarafından karşılanan Vali Enver Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş eşlik etti.

Maden işletmesinin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Ünlü'ye bilgi veren İmbat Madencilik Genel Koordinatörü Gökalp Büyük Yıldız, "Üretim tamamıyla makineler ile yapılıyor. Kesiciler kesiyor konveyöre yüklüyor çalışanlar sadece kumanda ediyor. Artık kazma kürek ile bu maden de üretim yok. Bazen lokalize çalışmalar olabiliyor." dedi.

Madencilerle sohbet ederek, maden ocaklarının üretim sistemlerinde ciddi anlamda denetimlerin yapıldığını ifade edip, iş güvenliği kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Vali Ünlü, "Madenci, her sabah güneşin doğuşuyla birlikte, yeryüzünün en derin katmanlarına iner, orada alın teri, azim ve cesaretle çalışmaya başlar. Bu üstün gayretiyle madenciler, sadece madenleri değil, aynı zamanda toplumumuzun temel taşlarını da kazanıyor. Gösterdiğiniz cesaret ve kararlılık, zor ve tehlikeli çalışma şartları emeğinizin kıymetini artırıyor. Allah kazasız belasız çalışmayı nasip etsin, dünyanın en zor işlerinden birini yapıyorsunuz. Aldığınız parayı kuruşuna kadar hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Vali Ünlü daha sonra yerin 350 metre altında paşa vardiyasında çalışan 750 maden işçisiyle birlikte orucunu açtı. - MANİSA