Manisa'da maden ocağı kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir firmaya ait maden ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir maden ocağında saat 18.00 sıralarında Halit Gürpınar isimli işçi tambura sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gürpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 41 yaşındaki maden işçisi Halit Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken emekliliğine de 1 yıldan az bir süre kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA