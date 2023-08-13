Manisa'da Ev Telefonlarının Çalışmaması Mağduriyet Yaratıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Fehmi Duran, ev telefonlarının iki aydır çalışmadığını ve bu durumun kendilerini mağdur ettiğini belirtti. Duran çifti, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Fehmi Duran, iki aydır ev telefonlarında sinyal olmadığını, hastalandıklarında kimseyi arayamadıkları için mağdur olduklarını dile getirdi. Fehmi Duran ve 80 yaşındaki eşi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Manisa'da Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yaşayan Fehmi Duran, birçok kez arıza bildirimi yaptıkları halde iki aydır ev telefonunun çalışmadığını ve mağdur olduklarını söyledi. Duran, "Belki 20 seferdir arıza bildirdim. Oğlan gitti kız gitti durumu anlattı. Ben 80 yaşındayım. Ben eşim hasta olursa kimi arayacağım. Ne çocuklara ne de ambulansı arayabileceğiz. Kapanda kaldık biz. Arıza bildiriminde 'kayda alındı' diyorlar. Bir an evvel telefonum yapılsın bu mağduriyetten kurtulayım. Gece biz hastalandığımızda kime nasıl telefon edeceğiz? Bende el titremesi var cep telefonu kullanamıyorum. Yemek bile yiyemiyorum. Bütün ev telefonları mı arızalı? Yoksa bizimki mi arızalı, bilmiyoruz" dedi.

Duran'ın eşi de "Üzülüyor üzülüyor oturuyoruz. İkimiz de yaşlıyız. Telekom'dan mağduriyetimiz var" dedi.