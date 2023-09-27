Anadolu Birlik Holding İSO 500 listesine 4 iştirakiyle girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarına göre, Konya Şeker bu yıl 4 şirketiyle İSO 500 listesinde yer aldı.

Konya Şeker açıklamasına göre, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı İSO 500 listesinde geçen yıl 64. sırada yer alan Konya Şeker, bu yıl bir basamak yükselerek 63. sıraya çıktı.

Listede, Soma Termik Santral AŞ 209'uncu, Kangal Termik Santral AŞ 320'nci, Panagro Tarım ve Hayvancılık AŞ de 322. sırada yer aldı.

2021 yılı İSO 500 listesinde 3 firma ile yer alan Anadolu Birlik Holding iştirakleri bu yıl listedeki firma sayısını 4'e çıkarmış oldu. Özellikle Kangal Termik Santrali'nin 183 sıra birden yükselmesi dikkati çekerken, bir diğer başarılı yükselişi Soma Termik Santrali gerçekleştirdi ve 43 basamak yukarı çıktı.

Öte yandan Konya, 7 firma ile İSO listesinde yer aldı. Bu da Türkiye genelinde ilk 500'de yer alan sanayi kuruluşu sıralamasında Konya'nın 13. sırada yer alması anlamına geliyor.

Konya Şeker'in ilk sırada yer aldığı listede Eti Alüminyum AŞ 139, AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. AŞ 176, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ 291, Panagro Tarım ve Hayvancılık Gıda San. 322, Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. 361, Ova Un Fabrikası AŞ ise 409. sırada yer aldı.

Konya Sanayi Odasına bağlı 7 firmanın 2'sinin Anadolu Birlik Holding iştiraki şirketlerden olması dikkatlerden kaçmadı.

Konya Şeker, gıda sektöründe ise Türkiye'de gıda devliğini pekiştirmiş oldu. Konya Şeker'in ardından gıda sektörü listesinde sırasıyla Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. AŞ, SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ, Şenpiliç ve Bunge Gıda yer aldı.

Diğer taraftan enerji sektöründe ise Anadolu Birlik Holding iştirakleri Soma Termik Santral ile Kangal Termik Santral ise sektör içinde ilk 20'de yer almayı başardı. Soma Termik Santral 13., Kangal Termik Santral ise 17. sırada yer aldı.

"Konya Şeker olarak yolculuğumuzu sağlam bir şekilde sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve diğer iştiraklerinin İSO 500 listesinde başarıyla yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Erkoyuncu, "Konya Şeker'in, şeker üretim sektöründe kendi kategorisi içerisinde İSO 500'de zirvede konumlanarak yer alması ve listeye 4 şirketimizle girmemiz, ayrıca gıda sektöründe ilk 3'te yer almamız, büyük çiftçi ailesinin istediğinde neleri başarabileceğinin net bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

2021'deki listede 3 firma ile yer aldıklarını aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"İSO ilk 500'de 4 iştirakimizle yer almamız, gecemizi gündüzümüze katarak ortaya koyduğumuz çalışmaların bir karşılığının olduğunu göstermektedir. Bu başarı için hepsini birer ekip arkadaşı olarak gördüğüm bütün çalışanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi kutluyorum. Bu başarıyla birbirimize omuz vererek başarılabileceklerimizin sınırının olmadığını da göstermiş oluyoruz. Gayemiz daha çok şirketimizle bu listenin içinde bulunarak ülkemizin hedeflerine katkıda bulunmaktır. "

Erkoyuncu, Konya Şeker olarak yolculuklarını sağlam bir şekilde sürdürdüklerini, üretimin yanında yer almaya, üretmeye ve ürettirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ramazan Erkoyuncu, "Bizim, bize bu sorumluluğu verenlere bir sözümüz, bu güzel vatana hizmet borcumuz var. Yolcuğumuzun meşakkatli olduğunu biliyoruz ama tekrar ifade ediyorum biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Geleceğin daha büyük Türkiye'si hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Üretmenin zor ve çok meşakkatli olduğu bir süreçte hiçbir sıkıntıya takılıp kalmadan üretmeye devam eden bütün sanayicilerimizi kutluyorum. Üreterek ülkemiz ekonomisine değer katan tüm emekçilerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.