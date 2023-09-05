Depremde evi yıkılan Hatayspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Merve Uslu, Zafer Spor formasıyla futbola devam ediyor

Hatay'da yaşanan depremde evleri yıkılan ve enkazdan kurtarılan Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncusu Merve Uslu, ailesiyle birlikte Manisa'nın Soma ilçesine gelerek Zafer Spor forması altında futbol oynamaya başladı. Merve Uslu'nun tek ihtiyacı ise eğitimine daha iyi şartlarda devam edebilmesi için burs desteği.

Hatay'da 6 Şubat depreminde evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte enkazdan komşuları tarafından kurtarılan Hatay spor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncusu 14 yaşındaki Merve Uslu, ailesiyle birlikte geldiği Manisa'nın Soma ilçesinde Zafer Spor forması altında futbol oynayarak, hayata yeniden sarıldı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri sırasında Hatay'da yaşayan Tuncay - Karanfil Uslu çiftinin de evleri yıkıldı. Tuncay - Karanfil Uslu ile çocukları Merve ve Ceren Uslu, enkaza dönen evlerinden komşularının yardımıyla 45 dakika sonra çıkarıldı. Depremden kurtulan diğer aileler gibi önce çadıra, ardından konteynere yerleşen Uslu çiftinin 14 yaşındaki kızı Merve Uslu, tüm olumsuzluklara rağmen futbol aşkını hiç yitirmedi. Depremden önce Hatay spor Kadın Futbol Takımı'nın altyapısında forma giyen Merve'nin yolu, deprem bölgesinde futbol oynayan ve oynamaya devam etmek isteyen sporculara ve ailelerine tesislerini açan Zafer Spor ile kesişti. Zafer Spor yönetimiyle irtibata geçen Uslu ailesi, Soma'ya gelerek, kızlarının futbola devam etmesini istedi. Evlerini kaybetmeleri sebebiyle maddi anlamda da zor durumda olan ailenin ulaşım ve malzeme desteğini 'Geleceğe Gol' ekibi gönüllüsü Ela Demiral karşıladı. Ailesiyle birlikte Soma'ya gelen Merve, Soma Anadolu Lisesi'ne kayıt oldu ve Zafer Spor Kadın Futbol Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hatay'da hayatın asgari normale dönmesi ile birlikte Merve'nin ailesi deprem bölgesine geri döndü. Merve ise spor tesislerinde ikamet ederek, bir yandan eğitimine devam etti, diğer yandan antrenmanlarına katıldı. Okulların kapanmasıyla birlikte Merve'nin annesi ve küçük kardeşi Ceren, Zafer Spor'un daveti ile tekrar Soma'ya döndü. Ailesine kavuşan Merve, gözyaşlarına hakim olamazken, duygu dolu anlar yaşandı. Zafer Spor Kulüp Başkanı Hakan Arslancan, "Depremin tüm olumsuzluklarına rağmen futbol aşkını yitirmeyen kızımız Merve, bizim göz bebeğimizdir. Fedakar annesi Karanfil hanım, futbol oynamak isteyen bir kıza annesinin nasıl destek olacağının örnek modelidir. Uslu ailesi hiç merak etmesin, kızı bizim kızımızdır. Elimizden geldiğince tüm imkanlarımızla kendisinin yanında olacağız" dedi.

Futbol aşkı sayesinde deprem psikolojisini atlatan Merve Uslu'nun şu an tek ihtiyacının ise eğitimine daha iyi şartlarda devam edebilmesi için kendisine burs desteği sağlanması. - MANİSA