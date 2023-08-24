Soma'da Orman Yangını Çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri ve araçları sevk edildi.

Yangın, Turgutalp Mahallesi'nde Turgutalp Mahallesi yerleşim merkezine yakın bir bölgede saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri ve araçları sevk edildi.

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Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR

MANİSA(DHA)