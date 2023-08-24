Manisa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanı Soma Kavşağı yakınında Ömer G. yönetimindeki 45 SB 6423 plakalı midibüsle, Furkan Y. idaresindeki 16 FA 561 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs bariyere çarparak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.