Soma'da kaybolan köpek İzmir'de bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde belediyenin hayvan barınağında bulunan 1,5 yaşındaki yavru köpeğin İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aylıkken kaybolan köpek olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolleri yapılan yavru köpek ekiplerce İzmir'deki sahibine teslim edildi.

Soma Belediyesi Hayvan Barınağı Hizmetleri, sokaktaki hayvanların rutin kontrollerini ve bakımlarını yaparken 1,5 yaşındaki sevimli yavru köpeğin sahibinin İzmir Kemalpaşa'da olduğunu tespit etti. Barınak çalışanları, köpeği 3 aylıkken kaybettiğini belirten sahibiyle iletişime geçerek, sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra sevimli köpeği sahibine teslim etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Amacımız, sahipsiz canlarımızı bakım evine alarak gerekli tedavilerini yapmak ve kısırlaştırmalarını tamamlayarak sahipsiz hayvanlar popülasyonunu kontrol altına alabilmek. Burada öncelikle kısırlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve kulaklarına küpe takıyoruz. Kuduz aşısı, iç ve dış parazitlerine bakıp doğal yaşam alanına geri bırakıyoruz. Bunun harici trafik kazaları ve çeşitli nedenlerle gelenleri tedavi ediyoruz. Barınağımızda Ağustos, Eylül ve Ekim ayına dair 65 adet erkek, 75 adet dişi köpek kısırlaştırılıp aşılanıp, küpelenip alındığı bölgeye ve ilçe sınırları içerisine doğal ortamlarına geri bırakılmıştır." dedi. - MANİSA