Manisa'da Faturasız ve İrsaliyesiz Kömür Operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada faturasız ve irsaliyesiz kömür ele geçiren jandarma ekipleri olayın devamında bir depoya yaptığı baskında 100 ton kömür ve taklit olduğu değerlendirilen çuvallara el koydu.

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada faturasız ve irsaliyesiz kömür ele geçiren jandarma ekipleri olayın devamında bir depoya yaptığı baskında 100 ton kömür ve taklit olduğu değerlendirilen çuvallara el koydu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım tarihinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca bir tırda yapılan kontrolde 33 bin 260 kilogram irsaliyesiz ve faturasız kömür ele geçirildi. Olayın takibinde ise Ş.Ç.'ye ait kömür deposunda yapılan aramada, 67 ton paketlenmiş kömür, 10 bin 500 adet paketlenmeye hazır durumda ve başka bir şirkete ait isim ve logoların basıldığı boş kömür çuvalına el konuldu. El koyulan toplam 100 ton kömür ile taklit olduğu değerlendirilen çuvallar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA