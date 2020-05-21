Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
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Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Sosyal medyada, yapmış olduğumuz tesisin sit alanında olduğu değerlendirilmiş.

Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
21.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:24

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Sosyal medyada, yapmış olduğumuz tesisin sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil. Biz bu çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz" dedi.

Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Narman peribacalarını ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado kanyonu ile büyük benzerlik gösteren Peri Bacalarının turizme kazandırılması için Valilik ve Narman Belediyesi tarafından bir dizi çalışma başlatıldı.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölge halkı tarafından 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan peri bacalarındaki çalışmaları inceleyen Vali Memiş, en az 5-6 tane tur otobüsünün aynı anda gelerek yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini söyledi.

Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılacağını kaydeden Memiş, "300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Doğaseverler bize teşekkür edecek"

Sosyal medyadan peri bacalarındaki çalışmalara yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil. Sit alanında değil. Biz bu çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bununla birlikte bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları ve biz bunları yaparken tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz."

Vali Memiş'e ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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