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Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da gerçekleştirilen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 2 zanlı yakalandı ve tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve G.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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