Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Sonuçlandı

Erzurum'da yaklaşık 1 haftadır devam eden curling heyecanı sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları 19 - 25 Nisan 2024 tarihlerinde 5 il, 17 Kulüp, 20 Takım, 10 Hakem, 20 Antrenör ve yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda yapıldı. Turnuva sonunda kadınlarda; Kafkars Sk, 1461 Curlıng Sk ve Atatürk Üniversitesi Sk ilk üç takım olurken erkeklerde; Eğriçayır Sk, Kuzeyin Yıldızları Sk ve 1461 Curlıng Sk şeklinde sıralama oldu. - ERZURUM