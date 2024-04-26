Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk bağımsız denetim şirketi, Kamu Gözetim Kurumu'ndan ruhsatını alarak Erzurum'da kuruldu. Söz konusu kuruluş, Türkiye genelinde bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerini Erzurum merkezli olarak yürütecek.

Şirket kurucusu ve yöneticisi Salih Irmak, 10 kişilik bir denetim ekibinin olduğunu belirterek, şirketin, yeterli teknik bilgi ve donanımla yurt genelinde de temsilcilikler aracılığıyla hizmet vereceğini kaydetti.

Bağımsız denetim sistemiyle ilgili olarak bilgiler veren Salih Irmak, söz konusu sistemin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile mali hayata girdiğini söyleyerek, son tebliğle 300 milyon lira hasılat, 150 çalışan ve 150 milyon aktif büyüklüğü şartlarından her ikisini taşıyan şirketlerin bağımsız denetim yaptırmak zorunda olduğunu belirtti.

Bağımsız Denetçi Irmak, "Bu şirketlerin ayrıca kredi başvurusu tarihi itibariyle yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması gerekmektedir. Bununla beraber şirket; hile, suistimal denetimi, finans, sosyal güvenlik ve vergisel danışmanlıklarına da devam etmektedir. Ayrıca hem bağımsız denetim, hem de diğer hizmetler için gerek bölge tüccar ve işadamları, gerekse civar illerdeki işadamı ve tüccarlar çoğunlukla İstanbul, Ankara gibi uzak illerden bu hizmeti almaktaydılar. Bundan sonraki süreçte başta Erzurum olmak üzere bölge illerindeki denetim ve danışmanlık hizmetlerini artık biz vereceğiz" diye konuştu. - ERZURUM