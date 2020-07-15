Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, mevlit okundu ve şehitlik ziyaret edildi.

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, mevlit okundu ve şehitlik ziyaret edildi.Kentte etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında '15 Temmuz Şehitler' isimi resim sergisi açıldı. Açılışa, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Açılış programın ardından il protokolü Ali Paşa Cami'sinde şehitler için okunan mevlit programına katıldı. Sonrasında ise Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından burada Kuran tilaveti okunarak, dua edildi.

Kaynak: DHA