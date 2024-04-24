Tokat'ın Sulusaray ilçesinde orman yangını söndürüldü
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Çime köyünde çıkan orman yangını, Jandarma ve Orman İşletme ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Tokat'ın Sulusayar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Çime köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti. Yangın Jandarma ve Orman İşletme ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördüğü bildirildi. - TOKAT