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Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Tokat'ta deprem anında yaşanan panik kamerada

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı

AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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