Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti.

Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatipoğlu, Sulusaray, Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla bir çay ocağında sohbet eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ardından devletin halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile bütün ekipler 3 saat içinde deprem bölgesine gelerek çalışmalara başladılar. Sulusaray ilçemizde evleri hasarlı engelli çocukları olan ailemiz için konteyner getirildi. Ailemizi buraya yerleştirdik. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kaymakamlıklar, AFAD, emniyet ve jandarmamız görevinin başında. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar." dedi.