Üye Girişi
Haberler

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek deprem sonrası yaşanan sorunları dinledi ve desteklerini iletti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti.

Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatipoğlu, Sulusaray, Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla bir çay ocağında sohbet eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ardından devletin halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile bütün ekipler 3 saat içinde deprem bölgesine gelerek çalışmalara başladılar. Sulusaray ilçemizde evleri hasarlı engelli çocukları olan ailemiz için konteyner getirildi. Ailemizi buraya yerleştirdik. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kaymakamlıklar, AFAD, emniyet ve jandarmamız görevinin başında. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Sulusaray Deprem Tokat Yerel Haberler Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title