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Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar panikleyerek park ve bahçelere akın etti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Tokat'ta deprem paniği: Vatandaşlar sokağa döküldü

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turhal Deprem Tokat 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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