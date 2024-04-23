Tokat'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ın ormanlık alanında çıkan yangın korkuttu. Engebeli arazide çıkan yanına itfaiye araçları çıkamayınca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkel yöntemle yangına müdahale etti.

Yangın saat 10: 30 sıralarında Perakende Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi. Duman çıkan bölgenin ormanlık alan olması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, engebeli arazi koşulları nedeniyle yangın alanına araçlarını sokamadılar. Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilkel yöntemlerle yangına müdahale etmek üzere harekete geçti. El pompası ve kürek gibi basit araçlarla donatılan ekipler, yangına karşı koymaya başladı. Zorlu şartlara rağmen ekiplerin gayretli çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. - TOKAT