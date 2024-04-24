Tokat'ta okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta bir okul servis minibüsü, Afganistan uyruklu 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Tokat'ta okul servisinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.
Orhan B. (55) idaresindeki 60 S 005 plakalı okul servis minibüsü, Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu yakınlarında 3 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammet Anes Amini'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Amini'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir başka aracın içindeki kamerayla kaydedildi.