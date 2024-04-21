Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Erbaa'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erbaa'dan Niksar istikametine giden Abdullah Y. yönetimindeki 60 KS 112 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aladun mevkisinde Hasan A. idaresindeki 60 ADZ 575 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Canan, Medine ve Melike Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.