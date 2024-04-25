Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyü Barak Yaylası yolunda bir traktör şarampole yuvarlandı. Traktör sürücüsü Mesut Çetin (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Madenli köyü Barak Yaylası yolunda şarampole yuvarlanmış traktörü görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsünün Mesut Çetin (45) olduğu belirlendi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cesedi, incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.