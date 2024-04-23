Magandalar kadın sürücüye saldırdı! Kadın sürücüye neden saldırdılar? Magandalar tutuklandı mı? Olay ne?

Tokat'ta Yasemin Özdamar, otomobilinin arkasına park eden minibüs sahibiyle tartıştı. Dakikalar sonra olay yerine gelen minibüs şoförünün yakınları Özdamar'a sopalarla saldırdı. Hastanelik olan talihsiz kadının kafasına 15 dikiş atıldı. Sopalı saldırganlar ise serbest bırakıldı. Peki, Kadın sürücüye neden saldırdılar? Magandalar tutuklandı mı? Olay ne?

OLAY NE?

Tokat'ta bir kadın sürücü, park yüzünden bir çiftle tartıştı. Öfkeli eş yakınlarını çağırınca ortalık karıştı. Bir araç dolusu magandadan dayak yiyen Yasemin Özdamar'ın kolu kırıldı ve başına 15 dikiş atıldı.

KADIN SÜRÜCÜYE NEDEN SALDIRDILAR?

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Yasemin Özdamar, iş gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı. Özdamar, arkasına park edilen araç yüzünden çıkamadı. Araçta numara yazmadığını görünce 15 dakika bekledikten sonra yoldan geçen polisten yardım isteyerek anons ettirdi. Dakikalar sonra da minibüs sahibi çift geldi. Yasemin Özdamar isyan edince tartışma kavgaya dönüştü. Minibüs sahibi cama vurmaya başladı ve baltayı alarak Özdamar'ın aracına vuracağı sırada kadın sürücü otomobildeki biber gazını alarak saldıranlara sıktı.

SALDIRAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI MI?

Bunun üzerine karşı tarafta yakınlarını çağırdı. 5 dakika sonra olay yerine gelen minibüsten inenler Özdamar çiftine saldırmaya başladı. Bir olan aile, kadın sürücüye sopalarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise çevredekilerin kavgayı ayırmaktansa izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Olay sonrası ifadesi alınan sopalı saldırganlar serbest bırakıldı.