Tokat'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Musapınarı mevkisinde Z.T. idaresindeki 60 TG 271 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve araçta bulunan F.T, M.A.T, S.T. ve K.T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Z.T. idaresindeki 60 TG 271 plakalı otomobil, Musapınarı mevkisinde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan F.T, M.A.T, S.T. ve K.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.