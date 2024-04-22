Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
H.T.E. idaresindeki 60 HJ 170 plakalı otomobil, Danişmend Gazi Bulvarı'nda N.E. idaresindeki 06 CVH 287 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.E. ile Z.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.