Tokat'ta Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Musapınarı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, E.Ü. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan F.Ü. ve T.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 60 ACA 748 plakalı otomobil, Musapınarı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan F.Ü. ve T.Ü. yaralandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.