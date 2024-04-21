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Tokat'ta deprem hasar tespit çalışmaları devam ediyor

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Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. 28 ekip sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta depremlerin ardından 3 ilçede deprem hasar tespit çalışılmaları devam ediyor.

Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgede hasar gören evler ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ekiplerin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hatipoğlu, "Şu anda 28 ekip ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerimizde ekiplerimiz vatandaşlarımızın müracaat ettiği noktalar ile ilgili olarak tespit çalışmalarını sürdürüyor. İki gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sulusaray Yeşilyurt Artova Deprem Tokat Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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