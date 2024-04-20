Tokat'ta çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan ancak kısa sürede büyüyen yangın, söndürüldü.

Ş.Y'nin Çamurcuk yolunda tarladaki otları temizlemek için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Kendi imkanıyla yangını söndüremeyen Ş.Y, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.