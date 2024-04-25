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Tokat'ta Beklenmedik Arı Sürüsü Olayı

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Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan sanayi yolunda bir arı kolonisi sürü halinde görüntülendi. Arıcılar, arıları kontrol altına alarak güvenli bir alana taşıdı.

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan sanayi yolunda beklenmedik bir olay meydana geldi. Bir arı kolonisi, yolda sürü halinde görüntülendi.

Mobilya mağazasının önündeki süs bitkisinde toplanan arılar, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Durumu fark eden esnaf, arılara sakinleşmeleri için su vererek yardımcı oldu. Ancak arı sürüsünün dağılma belirtisi göstermemesi üzerine bölgedeki arıcılar devreye girdi. Bölgeye özel kıyafetlerle gelen arıcılar, arı sürüsünü kontrol altına almak için harekete geçti. Şerbet ile birlikte bir karton koliye yerleştirilen arılar, bölgeden uzaklaştırıldı. Yetkililer, koloninin daha güvenli bir alana taşınarak bal üretimi için kullanılacağını belirtti.

"Arılar saldıracak sandık"

Arıların toz bulutu gibi cadde üzerinden geldiğini söyleyen Tuğrul Eray, "Arılar toz bulutu halinde gelerek mağaza önünde durdu. Biz bir şey mi oldu diye korktuk. Erkek arı oğul verdiği için bunlar sokmuyormuş. Süs ağacında durdular. Arıcı arkadaşı çağırdık. Kendisi de geldi 10 dakika içerisinde arıları topladı. Ama arılar ilk geldiğinde buradan geçenler korktu. Vatandaşlar arılar saldıracak sandı ama bir şey olmadı. Biz de su verdik" dedi.

Arıcılıkla uğraşan Serkan Arslan ise arıların oğul verdiği için tehlikeli olmadığını söyleyerek şerbetle toplayarak götürdü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Olay Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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