Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle motosikletin karıştığı kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana geldi.
M.T. yönetimindeki 60 AEH 747 plakalı Ford marka kamyonet, A.Y'nin kullandığı 60 KV 494 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletin üzerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. - TOKAT