Tokat'ta depremzedelere jandarma çadır kurdu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan kişinin çadırını jandarma komandolar kurdu.

Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy, bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için bahçelerine çadır kurulmasında yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti.

Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

Demirsoy, AA muhabirine, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.