Tokat'ta ATV Tipi Aracın Üstgeçide Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta ATV tipi aracın üstgeçidin beton ayağına çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 60 AEZ 420 plakalı ATV tipi araç, servisten inen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı. Üstgeçidin ayaklarının bulunduğu betona çarparak duran ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV'de bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT