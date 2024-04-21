SON DAKİKA TOKAT'TA DEPREM: Deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Deprem kaç şiddetinde ve derinliğinde oldu?

Geçtiğimiz günlerde 5.6'lık depremle sarsılan Tokat'ta bir deprem daha yaşandı. Kentin Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı saat 15.03'te AFAD tarafından kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.38 kilometre olarak ölçülürken olumsuz bir bilgi aktarılmadı. SON DAKİKA TOKAT'TA DEPREM: Deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ NE?

Sarsıntının derinliği 12.38 kilometre olarak ölçülürken olumsuz bir bilgi aktarılmadı.