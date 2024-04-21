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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 'Başçiftlik beyazı' adıyla tescillenen patatesin ekimine başlandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 'Başçiftlik beyazı' adıyla tescillenen patatesin ekimine başlandı. İlkbahar yağmurlarının bölgede yağmaması sebebiyle bu sene patates ekimi geçen yıllara oranla bir ay erken başladı. Başçiftlik beyazı, bölge çiftçilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olup, ilçe genelinde ve çevre illerde de tercih edilen bir üründür. Hasadın eylül ayının ortaları ile ekim ayında yapılması planlanmaktadır.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde "Başçiftlik beyazı" adıyla tescillenen patatesin ekimine başlandı.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine, ilkbahar yağmurlarının bölgede yağmaması sebebiyle bu sene patates ekiminin geçen yıllara oranla bir ay erken başladığını söyledi.

Çiftçilere bereketli bir sezon ve kolaylıklar dileyen Koç,"Bölge insanının geçim kaynağı olan beyaz patates, 2016 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz hocamızın 10 yıllık çalışması neticesinde tescillenerek 'Başçiftlik beyazı' ismini almış yöresel bir üründür. Bölge çiftçimizin en önemli gelir kaynaklarından olan Başçiftlik beyazı, ilçe genelinde yaklaşık 500 dönüm arazi üzerinde ekimi yapıldığı gibi, Ordu, Trabzon ve çevre illerde de ekimi tercih edilen bir üründür." dedi.

Koç, hasadın eylül ayının ortaları ile ekim ayında yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik Eylül Tokat Güncel Haberler

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