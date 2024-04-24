Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda encümen üye seçimi yapıldı ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya Kaymakam Çeçen, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda encümen üye seçimi yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya Kaymakam Çeçen'in yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
İl Genel Meclisi üyeliklerine, Mustafa Erarslan, Tahin Çavuş ile Yeşilyaka muhtarı Mehmet Akar ve Sarıyazı köyü Muhtarı Akif Köksal seçildi.