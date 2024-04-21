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Tokat'ta Araca Yorgun Mermi İsabet Etti: 'Çocuklarımıza da İsabet Edebilirdi'

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Tokat'ta yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracının ön camına yorgun mermi isabet etmesiyle şok yaşadı. Kanbulat, çocuklarının da zarar görebileceğini belirterek tepki gösterdi.

Tokat'ta yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracında yaşadığı olayla sarsıldı. Aracının ön camına yorgun mermi isabet eden Kanbulat, "Mermi havada durmuyor. Çocuklarımıza da isabet edebilirdi" diyerek tepki gösterdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Emre Kanbulat, aracını Yunus Emre Mahallesi Derman Sokaktaki evinin bahçesine park etti. Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat hayatının şokunu yaşadı. Aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gören sürücü, duruma isyan etti.

"Mermi havada durmuyor, bir yere düşüyor"

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat, "Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düştü. Bu durumu daha önce de yaşadık. Bir arkadaşımızın kızı vefat etti. Evin önünde bizim kızlarımız da var, çocuklarımız da var, oynuyorlar. Daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Araba bizim için önemli değil ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama çocuklarımıza bir şey olmasın başka bir şey istemiyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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