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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik Turhal ilçesinde yürütülen projeli dosya kapsamında ara yakalamalarda 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan sonlandırma operasyonunda 17 parça halinde satışa hazır vaziyette 100 gram bonzai, 6,49 gram kubar esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 9 bin 795 lira ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Turhal Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Ö.A. ve İ.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlük olarak uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam etmektedir" denildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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