TKP/ML operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, DHA- İSTANBUL'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, DHA- İSTANBUL'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları iddia edilen TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde hücre evleri olduğu değerlendirilen 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet AK 47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Operasyon sonucu 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı