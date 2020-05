Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerce gömüldüğü mezarlıkta ele geçirilen pentaeritrol tetranitrat (PETN) ile hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili mıknatıslı bombaya Türkiye'de ilk kez rastlandığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerce gömüldüğü mezarlıkta ele geçirilen pentaeritrol tetranitrat (PETN) ile hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili mıknatıslı bombaya Türkiye'de ilk kez rastlandığı ortaya çıktı. Bayramda kontrol noktalarına eylem yapmayı planlayan terör örgütü PKK'nın, özellikle araç altlarına yerleştirilen mıknatıslı bomba yöntemini daha önce Afganistan, Irak ve Suriye'de suikastlarda kullanan DEAŞ ve Taliban'ı taklit etmeye başladığı belirlendi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın, yakın dönemde birtakım kötü hesapların peşine düşmüş durumda olduğunu söyledi.

Diyarbakırlı duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı planını bozdu. Ekipler, şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu tespit etmesiyle operasyon düzenledi.

PLASTİK PATLAYICIYI BUZDOLABI TÜPÜNE YERLEŞTİRMİŞLEROperasyon düzenlenen ev ve mezarlıkta toprağa gömülü, buzdolaplarında kullanılan gaz tüpüne demir bilyeler eklenerek yerleştirilip, telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, E.Y., M.Y., S.Y., R.E., Z.A. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E., 'Silahlı terör örgütüne üye olma', E.Y., M.Y. ve S.Y. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirme' suçlarından tutuklandı. K.A. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.YPG'DE FAALİYETTE BULUNDUĞUNU İTİRAF ETTİEle geçirilen patlayıcıların bazılarında M.Y. ve E.Y.'nin parmak izleri bulundu. M.Y. ve E.Y. ifadelerinde, PKK'lı bir teröristten aldıkları talimatla kentte esnaf olan R.E.'nin yanına gidip bombalı eylemde kullanmaları için 7 bin TL para aldıklarını söyledi. Esnaf R.E. ise aynı örgüt mensubunun talimatıyla M.Y. ve E.Y.'ye 7 bin TL para verdiğini belirtti. E.Y., ifadesinde ayrıca 2014 ile 2016 yılları arasında terör örgütü YPG bünyesinde faaliyette bulunduğunu itiraf etti. TÜRKİYE'DE İLK KEZ MIKNATISLI BOMBA GÖRÜLDÜEle geçirilen bombalar arasında bulunan ve daha önce Afganistan'da Taliban, Irak ve Suriye'de ise DEAŞ tarafından suikastlarda kullanılan PETN ile hazırlanan mıknatıslı bombanın, Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın, daha önce Afganistan, Irak ve Suriye'de suikastlarda kullanılan mıknatıslı bomba türüyle terör örgütleri DEAŞ ve Taliban'ı taklit ettiği belirtildi. Üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatı da yazılı olan 4 kiloluk bomba, yüksek tahrip gücüyle yıkıcı etkiye sahip. Genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğu belirtildi. GÜVENLİK UZMANI AĞAR: PKK, ÇOK KÖTÜ BİRTAKIM HESAPLARIN PEŞİNDEDemirören Haber Ajansı'na konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın, yakın dönemde birtakım kötü hesapların peşine düşmüş durumda olduğunu belirtti. Abdullah Ağar, tahrip gücü en yüksek patlayıcı olan PETN ile hazırlanan bomba türünün, Afganistan, Irak ve Suriye'de suikastlarda kullanıldığını kaydetti. Ağar, şunları söyledi: "Diyarbakır'daki malzemeler, öncelikle patlayıcılar son derece önemli. Bunların içerisinde özellikle PETN türü 4 kilo civarında olan patlayıcı madde, profesyonel örgütlerin, profesör olgulardan alabilerek kullanabileceği bir malzeme. Zaten kendi içerisinde orijinal kılıfı içerisinde yani fabrikasyon kılıfı içerisinde olduğu gözüküyor. ve açıkçası öncelikle gübre türevi, yani potasyum nitrat amonyum nitrat tarzındaki ana patlayıcıları patlatmak için kullanılan son derece hassas bir patlayıcı. Kendi başına kullanıldığı zaman bizim plastik patlayıcı diye ifade etmiş olduğumuz C-3, C-4 ve C-6'lardan çok daha kuvvetli hatta RDX türü hassas patlayıcılardan daha kuvvetli bir yanma hızı, patlama hızı söz konusu. Öte tarafıyla şu da son derece önem taşıyor. Bir mıknatıslı bombanın ele geçirilmiş olması. Mıknatıslı bombalar, Türkiye'de çok görülmedi aslında. Belki de ilk defa görüyoruz. Bunlar daha çok Irak'ta, Suriye'de radikallerin kullanmış olduğu ekipmanlar, yani suikast malzemesi aslında. Ulaşmak istediği hedeflere ulaşamadığı taktirde, yani korunaklı bir alanda yaşıyor veya bir ofiste çalışıyor veya bir evde yaşıyor. Buralara da sızamadığı taktirde kullanılan aracın, zırhlı olsa dahi etki üretecek şekilde trafiğe çıktığında bir şekilde bu yapışkan bomba özelliğinden, yani mıknatıs özelliğinden dolayı bunları bir şekilde araca çeşitli yollarla yapıştırılmasıyla ve patlatılmasıyla ortaya çıkan bir suikast metodu. Önemli kişilere karşı kullanılan bir suikast aracı aslında bu yapışkan bombalar. Irak'ta, özellikle Musul'da DEAŞ çok kullandı. Afganistan'da çok kullanıldığını gördük. Suriye'de çok kullanıldığını gördük. Hatta öyle anlar oldu ki çocuklara dahi bu işi kullandılar. Sokakta gezen pirül fareleri dahi kullandılar. 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar para vererek bunların araca gidip kaportasına yapıştırmasını sağladılar. Kapıya yapıştırmasını sağladılar ve içinde kullanmış oldukları bu PETN gibi çok kudretli patlayıcılar üzerinden içindeki insanı çok rahatlıkla imha ettiler, etkisiz hale getirdiler. Çünkü hem son derece kuvvetli bir basınç etkisi var, ısı etkisi var ve paralayıcı, parçalayıcı etkisi var. Çok kuvvetli. ve açıkçası bunlar yani profesyonelce imal edilmiş, profesyonelce kullanılan suikast malzemeleri. Türkiye'de gözükmesi ve Diyarbakır'da gözükmesi, özellikle YPG, PKK elinde gözükmesi son derece manidar. Belli ki çok kötü birtakım hesapların peşinde, yakın dönem adına düşmüş durumdalar."

Kaynak: DHA